Putin sikra seg endå ein periode med sterk støtte i Dumaen

Offisielle resultat viser at Sameint Russland har sikra seg 49,6 prosent av stemmene og 315 plassar i underhuset til nasjonalforsamlinga – Dumaen. Dei førebelse resultata vart kunngjorde måndag etter at 95 prosent av stemmene var talde.

Resultatet inneber ein nedgang frå 2016, då partiet fekk 54,2 prosent og 335 plassar. Kommunistpartiet har på si side auka oppslutninga frå 13,3 til 19,2 prosent.

Trass nedgangen betyr resultatet at Putin kan endre grunnlova med nasjonalforsamlinga i ryggen. Med kontroll over meir enn to tredelar av dei 450 plassane i Dumaen, er han venta å feste eit endå sterkare grep om makta fram mot presidentvalet i 2024.

Kommunistveteran ut mot Putin

Kommunistpartiet var eitt av partia som den fengsla Putin-kritikaren Aleksej Navalnyj bad russarane stemme på, sidan kommunistane hadde størst sjanse til å slå Sameint Russland.

Kommunistveteranen Gennadij Ziuganov seier at han er sikker på at det vart stole stemmer frå partiet, som har vore rekna som relativt lojalt mot Putin.

– Dette er falske val som ingen har behov for, og dei fører til større sosiale kløfter i samfunnet, seier Ziuganov.

Han meiner at Kommunistpartiet i realiteten fekk «kolossal støtte», og at stemmetjuveriet har undergrave tilliten til Putin og regjeringa hans.

– Skakar eliten

Medarbeidaren til Navalnyj, Leonid Volkov, meiner at kampanjen med å få folk til å stemme taktisk, «Stem smart», har skaka den politiske eliten i Russland.

– Vi tvinga dei til anten å innrømme nederlag eller å fuske, rett framfor alle, fullstendig frekt og utan skam. Å innrømme moralsk bankerott, seier Volkov i ei direktesending som er lagt ut på YouTube.

Tilhengjarane til Navalnyj peikar spesielt på at resultata frå den elektroniske stemmegivinga i opposisjonsvennlege Moskva vart forseinka gong på gong.

Før valet sette russiske styresmakter i verk drastiske tiltak for å stanse «Stem smart»-kampanjen. Både Apple og Google vart pressa til å fjerne kampanje-appar etter at russiske styresmakter trua med å arrestere lokalt tilsette.

Meldingstenesta Telegram fjerna Navalnyjs webrobot knytt til kampanjen, medan Google Docs og YouTube-videoar som inneheldt namna på anbefalte kandidatar, vart blokkerte.

Tre parti over sperregrensa

Tre parti til ser ut til å ha greidd sperregrensa på 5 prosent slik at dei sikrar seg plassar i Dumaen. Det er det ultranasjonalistiske LDPR, det ferske partiet «Nytt folk» og Eit rettferdig Russland. Ingen fekk over 10 prosent, og alle blir rekna som Putin-vennlege.

Talsmannen frå Kreml, Dmitrij Peskov, hylla måndag valavviklinga.

– Konkurransen, openheita og ærlegdommen i valet var og er det viktigaste for presidenten, sa Peskov.

At Kommunistpartiet gjorde det betre enn før, meiner han er eit teikn på at det var reell konkurranse mellom partia.

Valdeltakinga var på 45 prosent, ifølgje ei oversikt som valkommisjonen publiserte søndag.

Under val har det ikkje vore utplassert valobservatørar frå Organisasjonen for tryggleik og samarbeid i Europa (OSSE) på grunn av usemje om vilkåra.

