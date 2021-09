Regjeringa i Storbritannia heldt krisemøte om gassprisane

utenriks

Frykta er stor blant forbrukarar i Storbritannia for at straumprisane skal skyte i vêret til vinteren, og dei høge kostnadene truar mindre britiske energiselskap med kollaps.

For å bøte på situasjonen heldt forretningsministeren i landet, Kwasi Kwarteng, eit møte med energiindustrien og forbrukargrupper. Prisen på naturgass i Storbritannia har nådd rekordhøgder den siste tida.

– Vi må prøve å fikse dette så fort vi kan, og sørgje for at vi alle har dei ressursane vi treng. Vi kan ikkje tillate at selskap vi er avhengige av, forsvinn, sa statsminister Boris Johnson då han møtte media i New York måndag.

Straumprisane over delar av Europa har gått opp den siste tida som følgje av manglande vind til vindturbinar, avbrot i atomsektoren og færre kolkraftverk.

I Storbritannia er òg ein brann som slo ut eit viktig knutepunkt på kraftnettet med Frankrike, ei medverkande årsak til prisauken.

