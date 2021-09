Sameint Russland reknar med to tredels fleirtal i Dumaen

utenriks

Valet blir rekna som viktig for president Vladimir Putin, som er venta å feste eit endå sterkare grep om makta fram mot presidentvalet i 2024.

Opposisjonen meiner valet var prega av fusk.

Generalrådssekretær i Sameint Russland, Andrej Tursjak, sa måndag at partiet kjem til å få 120 av 225 plassar i partilistevalet og 195 plassar i dei 225 einmannskretsane.

Det inneber i alt 315 plassar av dei 450 plassane i Dumaen – som er underhuset i nasjonalforsamlinga.

Med framleis to tredels fleirtal vil Sameint Russland kunne endre grunnlova.

Inga utjamning

Valkommisjonen i landet melder samtidig at Sameint Russland har fått 49,7 prosent av stemmene i partilistevalet, og sikra seg 195 plassar frå einmannskretsane. Det førebelse resultatet er basert på 85 prosent av stemmene.

Det russiske valsystemet er laga slik at det største partiet får eit langt større overtak i nasjonalforsamlinga enn det talet på stemmer skulle bety, sidan valet er ein kombinasjon av listeval og einmannskretsar, utan at det er lagt inn noko system som sørgjer for utjamning på nasjonalt plan.

Ingen reell opposisjon

Resultata så langt viser òg at tre andre parti som nesten alltid støttar Putin, blir valde inn i Dumaen, noko som også er tilfelle med eit parti som vart danna i fjor, og som mange meiner at Kreml stod bak.

Parti og kandidatar som blir rekna som reelle utfordrarar til Putin, fekk stort sett ikkje lov til å stille. Mellom anna er organisasjonen til den fengsla opposisjonspolitikaren og aktivisten Aleksej Navalnyj stempla som ein terrororganisasjon.

