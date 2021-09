Texas-lege gjennomførte ulovleg abort – kan bli testsak

utenriks

Abortlova i Texas, som i praksis forbyr abortar etter veke seks, som er på eit tidspunkt der mange ikkje veit at ein er gravide, er kontroversiell.

Lova kan bli teken heile vegen til USAs høgsterett. Høgsterettsavgjerda i saka Roe vs. Wade frå 1973 dannar grunnlaget for abortretten i USA. Høgsterett er meir konservativt samansett enn på lang tid, og kvinnesaksforkjemparar fryktar domstolen i praksis vil forby abort i USA.

Texas-legen Alan Braid skriv i Washington Post at han utførte den ulovlege aborten sjølv om han var klar over at det kan få rettslege konsekvensar for han.

– Eg gjorde det fordi eg har ei plikt til å ta vare på pasienten og fordi ho har ein grunnleggjande rett til å få behandling, skriv legen.

– Eg ville sørgje for at Texas ikkje slepp unna med forsøket på å hindre at denne heilt klart grunnlovsstridige lova blir utfordra i rettsvesenet, skriv han.

