Tusen blir evakuerte etter vulkanutbrot på La Palma

Ein enorm svart og kvit røyksøyle stig opp frå vulkanen, og flammar lyser opp natta. Lavaen har allereie nådd fram til nokre bustadhus og gjort fleire vegar uframkommelege.

Evakuering er obligatorisk på eit tital stader, mellom anna hovudbusetjinga El Paso, på den tynt folkesette sørkysten av øya der lavaen frå vulkanen er på veg.

Lavaen har ein temperatur på 1.000 grader og bevegar seg rundt 700 meter i timen, ifølgje Instituttet for vulkanologi på Kanariøyane.

Utbrotet kom etter ei veke med seismisk aktivitet som kulminerte med eit skjelv som kunne kjennast godt søndag. Det førre vulkanutbrotet på La Palma var i 1972 og varte i meir enn tre veker.

– Folk blir bedne om å vere ekstremt varsame og halde seg unna området rundt krateret for å unngå unødvendig risiko, opplyser lokale styresmakter i ei fråsegn.

Statsminister Pedro Sánchez reiste søndag kveld til La Palma i staden for FN-møtet i New York, og han forsikra innbyggjarane om at dei skulle vere trygge.

– Vi har tilstrekkeleg med ressursar og styrkar for å handtere utbrotet, sa han ifølgje Reuters.

La Palma er ein av dei mindre Kanariøyane og ligg lengst vest i øygruppa, men er ikkje eit stort turistmål. Øya har rundt 83.000 innbyggjarar, og 35.000 bur i område ikkje langt unna vulkanen.

