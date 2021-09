Biden om Kina: – Vi søkjer ikkje ein ny kald krig

utenriks

USA vil starte ein ny æra av «ustansleg diplomati» som følgje av at krigen i Afghanistan er slutt, sa Biden i talen.

Like før hadde FNs generalsekretær António Guterres bede USA og Kina setje seg ned og sørgje for at verda ikkje går inn i ein ny kald krig.

– Vi søkjer ikkje ein ny kald krig, eller ei verd delt opp i blokker. USA vil jobbe med alle land for å løyse utfordringar, sjølv om vi har stor usemje på andre område, sa den amerikanske presidenten, som brukte delar av talen til å gjere greie for eit utanrikspolitisk linjeskifte i USA.

USA er klart til å bruke makt viss nødvendig, men militær makt må vere eit aller siste verktøy, som berre skal brukast om måla er tydelege og oppnåelege sa Biden.

Han brukte òg store delar av talen til å oppmode leiarane i verda til å stå saman mot koronapandemien og klimakrisa.

– Vi er ved eit historisk vendepunkt, sa han.

