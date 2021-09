Biden vil doble USAs årlege flyktningkvote

utenriks

Det opplyser det amerikanske utanriksdepartementet måndag, ifølgje nyheitsbyrået Reuters.

I det inneverande budsjettåret, som sluttar i slutten av september, er flyktningkvoten på 62.500.

Biden lova i valkampen at han ville endre kursen i asyl- og flyktningpolitikken som forgjengaren hans i Det kvite hus, Donald Trump, staka ut.

Den republikanske presidenten Trump reduserte den årlege flyktningkvoten til 15.000, noko som var det lågaste talet på fleire tiår, og Biden heva taket til 62.500 i mai.

Planen om ta inn dobbelt så mange flyktningar i budsjettåret 2022 kjem samtidig som titusenvis av evakuerte afghanarar bur på amerikanske militærbasar og ventar på å få starte eit nytt liv i USA og meir enn 15.000 haitiske migrantar bur i mellombelse leirar på grensa til Mexico.

Avgjerda til presidenten kjem likevel neppe til å omfatte desse gruppene, melder The New York Times. Årsaka er at dei ikkje offisielt er klassifiserte som flyktningar.

