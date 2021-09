Biden vil leie an i klimafinansieringa og prioritere diplomati

utenriks

– Vi dobla bidraget i april, og no doblar vi det igjen, sa han.

I april vart det dobla frå 2,8 milliardar dollar til 5,7 milliardar, slik at det nye løftet hans blir på 11,4 milliardar dollar.

– Dette vil gjere USA leiande i klimafinansiering, sa Biden og understreka at han samarbeider med Kongressen for å nå målet.

Biden seier USAs bidrag vil bidra til at verda kan nå målet om eit globalt klimafond. Han ber andre land forplikte seg til større bidrag før klimatoppmøtet i haust i Glasgow.

Kode raud

– FN-sjefen har med rette erklært kode raud for klimaet, seier Biden.

– For å halde oss til målet om å redusere temperaturstigninga til 1,5 grader må alle komme med forpliktingar til klimatoppmøtet, sa Biden og viste til at verda raskt nærmar seg stupet.

Han nemnde tørke og flaum, og stadig meir ekstreme brannar og orkanar over heile verda som tek liv og gjer skade for milliardar.

Høginntektslandet i verda vedtok i Parisavtalen å opprette eit globalt klimafond på 100 milliardar dollar i året for å hjelpe utviklingsland i det grøne skiftet.

Dei rike landa har likevel ikkje levert på dette løftet. Det har FN-sjefen komme med sterk kritikk av i forkant av FNs hovudforsamling denne veka.

Søkjar ikkje kald krig

I talen sin gjorde Biden det klart at USA no er tilbake ved bordet i internasjonale forum, med tilvising mellom anna til Parisavtalen og Verdshelseorganisasjonen.

USA vil starte ein ny æra av «ustansleg diplomati» som følgje av at krigen i Afghanistan er slutt, sa han og gjorde det klart at våpenbruk må vere siste utveg.

– Vi søkjer ikkje ein ny kald krig, eller ei verd delt opp i blokker. USA vil jobbe med alle land for å løyse utfordringar, sjølv om vi har stor usemje på andre område, sa han, dagen etter at FNs generalsekretær António Guterres åtvara mot ein ny kald krig om ikkje USA og Kina kan samarbeide.

Biden gjentok at USA er villig til å gå inn i atomforhandlingar med Iran, viss iranarane viser vilje til det, og sa òg at han trur den beste løysinga på Israel-Palestina-konflikten er ein palestinsk stat.

Bidra meir til koronakrisa

Biden sa òg at USA vil bidra meir til den globale kampen mot koronapandemien. USA har hittil bidrege med 15 milliardar dollar, og han sa at USA førebels har sendt 160 millionar vaksinedosar til over 100 land.

Han la vekt på at USA no går laus på nye og meir presserande oppgåver som koronakrisa etter tilbaketrekkinga frå Afghanistan.

– I dag er mange av våre største bekymringar noko som ikkje kan løysast med våpen. Bomber og kular kan ikkje kjempe mot koronapandemien. Vi må handle no og få sett sprøyter i armar så fort som mogleg, seier Biden.