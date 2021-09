EMD meiner Russland er ansvarleg for drapet på eksspion

utenriks

Litvinenko budde i London då han vart forgifta med det radioaktive stoffet polonium-210 då han drakk ein kopp te.

Menneskerettsdomstolen (EMD) slår fast i ei rettsavgjerd tysdag at han vart drepen av dei to russarane Andrej Lugovoj og Dmitri Kovtun, og at dei to handla på vegner av russiske styresmakter.

Litvinenko var ein regimekritikar og tidlegare russisk FSB-agent. Ei britisk undersøking har tidlegare konkludert med at russiske agentar drap Kreml-kritikaren. Russland nektar for å ha vore involvert.

Enkja til Litvinkenko, Marina Litvinkenko, har brukt fleire år på å kjempe for rettferd for ektemannen og var den som klaga saka inn til EMD.

Marina Litvinenko under eit besøk i Oslo i 2007. Ho har fått medhald i Den europeiske menneskerettsdomstolen i at Russland stod bak drapet på ektemannen hennar.

