Framleis frykt for Evergrande-kollaps på børsane i Asia

utenriks

Nikkei-indeksen var ned 2 prosent ved lunsjtider, medan den breiare Topix-indeksen svekte seg 1,5 prosent.

Nedgangen blir knytt til frykta for at den kinesiske bustadutbyggjargiganten Evergrande, som er eitt av selskapa med høgast gjeld i verda, skal kollapse.

Selskapet har ei gjeld på meir enn 300 milliardar dollar, og det er uvisst om det kan betale for seg. Det er heller ikkje sikkert at kinesiske styresmakter klarer å hindre at selskapet går under, noko som vil gi store ringverknader, ifølgje ekspertar.

Evergrande forsikrar på si side at selskapet kjem til å halde betalingsforpliktingane sine overfor investorar, partnarar og finansielle institusjonar, opplyser styreformannen til selskapet, ifølgje Reuters.

Børsnedturen starta måndag i Hongkong, men tysdag var nedgangen mindre markant. Hang Seng-indeksen var 0,3 prosent i minus midt på dagen.

Dei leiande børsane i Europa fall måndag med rundt 2 prosent, medan Dow Jones-indeksen i USA fall med 1,8 prosent og den teknologitunge Nasdaq-indeksen fall med 2,2 prosent. Analytikarar seier dette kan vere starten på eit børskrakk.

Aksjemarknadene i Kina, Sør-Korea og Taiwan er tysdag stengde på grunn av ein heilagdag.

