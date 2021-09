utenriks

President Vladimir Putins støtteparti Sameint Russland fekk ifølgje valresultatet ein klar siger i Duma-valet. Frå fleire hald, mellom anna Kommunistpartiet, haglar skuldingane om valfusk.

Navalnyj seier i ei fråsegn frå fengselet han sit i, at han takkar støttespelarane sine for innsatsen i valet, men at resultata deira vart stole frå dei.

Han ber folket halde fram kampen sin for demokrati i Russland.

– Denne kampen er ikkje ein sprint, men ein lang og vanskeleg maraton, seier Navalnyj.

(©NPK)