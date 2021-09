Over 6.000 migrantar fjerna frå grenseby i Texas

utenriks

USAs minister for innanlands tryggleik Alejandro Mayorkas omtaler situasjonen som «utfordrande og hjarteskjerande», men kjem med ei kraftig åtvaring.

– Dersom du kjem til USA ulovleg, blir du returnerte. Reisa di kjem ikkje til å lykkast, og du set ditt liv og livet til familien din i fare, seier han.

Mayorkas og Raul Ortiz, sjefen for det amerikanske grensepolitiet, seier dei skal undersøkje meldingane om at ridande betjentar skal ha brukt pisk og hestane sine til å presse tilbake migrantar ved elva som utgjer grensa mellom Ciudad Acuña i Mexico og Del Rio i Texas.

Ingen teikn til ulovleg maktbruk

Så mange som 15.000 migrantar har slått seg ned i mellombelse og raskt veksande leirar i den amerikanske grensebyen.

Begge understreka at det ikkje er noko som tyder på at det er gjort noko gale, basert på foto og videoar frå hendingane. Mayorkas seier dei ridande grensebetjentane nyttar lange taumar og ikkje pisk til å kontrollere hestane.

Ortiz, som er tidlegare sjef for grensepolitiet i Del Rio, seier det kan vere vanskeleg å skilje mellom migrantar og smuglarar når folk bevegar seg fram og tilbake ved elva. Han seier han vil undersøkje saka for å forsikre seg om at ingen betjentar handla på uakseptabelt vis.

Fleire skal flygast tilbake

I alt 600 tilsette underlagde tryggingsdepartementet, inkludert personell frå kystvakta, er sende til Del Rio, ein by med om lag 35.000 innbyggjarar vest for San Antonio.

Forsvarsdepartementet er spurt om å bidra i det som er ein av dei største deportasjonane av migrantar og flyktningar frå USA på fleire tiår, opplyser Mayorkas.

Han legg til at USA vil auke takten og kapasiteten på flygingane til Haiti og andre land i området. Talet på migrantar som har samla seg i den mellombelse leiren under ei bru, steig laurdag til 14.872, opplyser National Border Patrol Council, ei fagforeining for grensebetjentane.

