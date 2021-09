Taliban utnemner fleire ministrar – ingen kvinner blant dei

utenriks

Trass i sterke internasjonale protestar då dei tidlegare i september utnemnde ei regjering med berre mannlege ministrar, har ikkje Taliban utnemnt nokon kvinner blant viseministrane som vart presenterte tysdag.

Lista over viseministrar vart presenterte av ein talsperson for regjeringa, Zabiullah Mujahid, på ein pressekonferanse i Kabul. Han forsvarte utnemningane med å seie at det er etniske minoritetar blant dei nye ministrane, og at «det er mogleg at kvinner blir inkludert på eit seinare tidspunkt».

Då Taliban tok over makta i august, kom dei med løfte om inkludering og at kvinners rettar skulle respekterast.

På pressekonferansen vart Mujahid òg spurt om avgjerda om at jenter på klassetrinna 6–12 år ikkje får gå på skulen. Han sa at denne avgjerda var mellombels, og at det «snart vil bli kunngjort at dei kan gå på skulen igjen», men utdjupa ikkje dette vidare.

Gutar på dei same klassetrinna fekk komme tilbake til skulen i helga.

