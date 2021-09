Trudeau mot siger – men får ikkje fleirtal i nasjonalforsamlinga

utenriks

Det har vore svært tett mellom Trudeaus parti Dei liberale og opposisjonspartiet Dei konservative, leidd av Erin O'Toole, på meiningsmålingane før valet.

Resultatet var ei stund for jamt til å peike ut ein vinnar, men CBCs prognose basert på førebelse resultat viser at Trudeau får flest mandat i nasjonalforsamlinga.

Det ser ikkje ut som at partiet til statsministeren klarer å kapre dei 170 seta som trengst for å få fleirtal, og prognosen antydar førebels ei framleis mindretalsregjering.

Erkjenner nederlaget

Opposisjonsleiar Erin O'Toole har erkjent nederlaget i valet, ifølgje Reuters. Tysdag morgon norsk tid ringde han til statsminister Justin Trudeau og gratulerte han med sigeren.

Trudeau skreiv ut nyval i august, på eit tidspunkt der han hadde eit solid forsprang på målingane. På den andre sida var O'Toole fersk som leiar for Dei konservative, og ukjend for dei fleste veljarar.

Men motgangen til trass har partiet klart å hente seg inn, og i dei siste målingane låg dei side om side med Trudeaus parti.

Håpa på styrkt posisjon

Trudeau har vore statsminister i Canada sidan den første valsigeren i 2015, men han er ikkje så populær som han ein gong var.

Trudeau rekna med at canadiarane i valet ville påskjønne han for å ha leidd landet gjennom koronapandemien, og ville bruke populariteten til regjeringa for å få styrkje posisjonen deira i ein ny maktperiode.

Canada er blant dei landa i verda som har vaksinert flest innbyggjarar, og regjeringa til 49-åringen brukte mykje pengar på å redde økonomien under portforboda.

Klima var ei av dei viktigaste sakene i forkant av valet på måndag i Canada, men partiet Dei grøne gjer eit dårleg val.

