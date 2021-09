Danmark kritiserer EUs reaksjon på ubåtstriden

utenriks

Presidenten i Frankrike, Emmanuel Macron, deltek ikkje i FNs hovudforsamling denne veka, truleg i protest mot at USA, Australia og Storbritannia har inngått ein forsvarsallianse som har spolert ein fransk ubåtkontrakt med Australia.

Det er ingen grunn til å vere frustrert over presidenten i USA, Joe Biden, meiner Danmark.

– Eg synest det er viktig å seie i samband med diskusjonane som no går føre seg i Europa, at eg opplever Biden som svært lojal overfor den transatlantiske alliansen. Og eg synest i det heile at ein skal la vere å løfte opp nokon konkrete utfordringar, som alltid vil vere til stades mellom allierte, til eit nivå der dei ikkje høyrer heime. Det vil eg verkeleg, verkeleg åtvare mot, seier Frederiksen til Politiken.

USAs dårleg planlagde uttrekking frå Afghanistan og ein konflikt med Kina som har trappa opp, har òg vorte kritisert i EU.

I ubåtstriden har leiaren i EU-kommisjonen, Ursula von der Leyen, kritisert USA, men særleg har franske politikarar, blant dei kommissæren for EUs indre marknad, Thierry Breton, gitt uttrykk for frustrasjon.

Men Frederiksen kan ikkje forstå reaksjonen til Macron.

– Nei, det kan eg ikkje. Det forstår eg på ingen måte. Vi har òg sagt at vi gjerne skulle ha sett ein annan utgang frå Afghanistan, men eg har ingen frustrasjonar i det heile knytt til den nye amerikanske administrasjonen, seier ho.

