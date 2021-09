Frankrike sender ambassadøren tilbake til USA neste veke

utenriks

Det vart kunngjort onsdag i ein felles uttale frå dei to landa etter at dei to presidentane snakka saman på telefon i eit forsøk på å roe ned situasjonen.

I samtalen vart dei samde om å møtast til djuptgåande konsultasjonar i Europa i slutten av oktober for å rette opp igjen tilliten.

Dei er òg samde om at Europa treng eit sterkare forsvar ved sida av Nato, og Biden stadfesta USAs syn på verdien av fransk og europeisk engasjement i India-stillehavsområdet.

Fransk sinne

Dei to var samde om at det ville vore betre med opne konsultasjonar mellom allierte om spørsmål av strategisk interesse for Frankrike og dei europeiske partnarane, heiter det i felleskommunikeet.

Frankrike reagerte med raseri og henta heim ambassadørane i USA og Australia til konsultasjonar etter at Australia kansellerte ein kontrakt for ubåtar og inngjekk ein avtale med USA i staden, som ledd i ei ny forsvarspakt.

Australias vraking av ubåtkontrakten verd fleire hundre milliardar kroner sende sjokkbølgjer gjennom det transatlantiske samarbeidet. Macron hevda at han ikkje vart orientert, verken om kontraktsbrotet eller forsvarssamarbeidet.

Det var Biden som strekte ut ei hand for å snakke med Macron etter at det vart klart at Macron vart teken på senga av avtalen mellom USA, Australia og Storbritannia.

Støtte frå EU

Macron fekk klar støtte i EU for reaksjonen. EU-kommisjonens leiar Ursula von der Leyen kalla behandlinga av Frankrike uakseptabel, og EU-president Charles Michel fordømde USAs mangel på lojalitet.

– Dei elementære prinsippa for allierte er openheit og tillit. Og kva ser vi? Vi ser ein klar mangel på openheit og lojalitet, sa Michel.

Australia har hevda at dei var opne overfor Frankrike om uroa dei kjende i samband med ubåtkjøpet, men Paris hevdar at dei ikkje vart informerte før kontrakten brått vart heva.