Kinas kolløfte får positiv mottaking

utenriks

– Kina vil trappe opp støtta til utviklingsland til å utvikle grøn og fornybar energi, og vil ikkje lenger byggje nye kolkraftverk i utlandet, sa Xi i FNs hovudforsamling tysdag.

Løftet lovar godt med omsyn til å oppnå suksess på FNs klimatoppmøte COP26 i Glasgow seinare i år, meiner USAs klimautsending John Kerry.

– Vi har snakka med Kina om dette i ei stund. Og eg er glad over å høyre at president Xi har fatta denne viktige avgjerda, seier Kerry.

Alok Sharma, som er sjef for COP26, er òg positiv til Xis bodskap.

– Det er tydeleg at kolkraft nærmar seg slutten. Eg gler meg over president Xis avgjerd om å stanse bygging av kolprosjekt i utlandet, noko som har vore eit viktig tema i samtalane mine under besøket mitt i Kina, skriv Sharma på Twitter.

Også FNs generalsekretær António Guterres ønskjer avgjerda velkommen.

– Å få fortgang i utfasinga av kol er den enkeltståande viktigaste avgjerda for å halde 1,5-gradsmålet frå Parisavtalen innan rekkjevidd, seier Guterres.

Aktivistgruppa 350.org rosar òg den kinesiske avgjerda. Gruppa ser på dette som eit mogleg vendepunkt i arbeidet med å gjere verda mindre avhengig av fossilt brensel.

Organisasjonen World Resources Institute er samd.

– Det er eit historisk vendepunkt, bort frå det mest skitne fossile brennstoffet i verda, seier visepresident Helen Mountford.

