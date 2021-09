Rapport: Smeltinga i Arktis held fram

utenriks

I den årlege rapporten frå Copernicus Marine Environmental Monitoring Service blir det beskrive kor raskt hava er i endring som følgje av menneskeskapte klimaendringar.

Oppvarminga av verdshava og smeltande landis gjer at havnivåa aukar med 2,5 millimeter i året i Middelhavet og opp til 3,1 millimeter på verdsbasis, ifølgje rapporten. Oppvarminga fører òg til at dyreliv bevegar seg til kjøligare vatn og at artsbestandar minkar.

Issmeltinga i Arktis held fram: Mellom 1979 og 2020 gjekk is tilsvarande seks gonger arealet til Tyskland tapt.

