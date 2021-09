Taliban-talsmann seier unnskyld for hending under vitnemålseremoni

utenriks

I intervjua med NRK seier Mujahid, som er Talibans offisielle talsperson og ansikt utover, òg at dei vil straffeforfølgje Taliban-soldatar som har utøvd vald mot kvinner og journalistar under demonstrasjonar.

Mujahid seier unnskyld for at ein vitnemålseremoni for kvinner vart avbroten, og Ustad Asif Samin, ein av dei mest respekterte intellektuelle i landet, vart avbroten under ein kritisk tale.

– Vi må tole kritikk. Det som skjedde var leitt, og vi ber om unnskyldning. Vi meir enn nokre andre er lei oss for det som har skjedd, seier Mujahid til NRK.

Han blir konfrontert med at fleire journalistar og kvinner er angripne under demonstrasjonar sidan Taliban tok makta.

– Vald mot kvinner er uakseptabelt. Vi har arrestert dei skuldige som slo kvinner og journalistar. Vi har sagt dette til fotsoldatane våre, skjer dette igjen vil det bli straffeforfølgt, seier Mujahid.

Taliban-talsmannen seier òg at grupperinga ikkje har noko imot at kvinner skal få utdanning, men at dette må skje i samsvar med islam og med kvinnelege lærarar.

