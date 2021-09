To barn døyr kvar veke i al-Hol-leiren

utenriks

Redd Barna skuldar mange land for å overlate tusenvis av barn til seg sjølv i ørkenen, der dei blir trua av vald, brannar, underernæring og sjukdom.

Ifølgje organisasjonen bur det 40.000 barn frå 60 land under elendige forhold i leirane al-Hol og Roj, som husar familiar med band til terrororganisasjonen IS.

– Mange av dei rikaste landa i verda har late vere å hente heim dei fleste av barna deira som sit fast i dei to leirane, seier Redd Barna.

Organisasjonen seier at 62 barn er døde hittil i år av ulike årsaker, mellom anna vald, sjukdom og ulykker. 73 menneske er drepne, blant dei to barn, berre i al-Hol, i år.

Leirane som blir drivne av dei kurdiske styrkane som har kontrollen i det nordaustlege Syria, vart oppretta for å huse IS-krigarar som vart tekne til fange etter at IS vart overvunne. Men mange familiemedlemmer bur òg i leirane.

Redd Barna har intervjua fleire av barna i leiren, der dei lever som fangar.

– Eg klarer ikkje dette livet lenger. Det einaste vi gjer, er å vente, sa ein elleve år gammal libanesar som vart intervjua i mai og som sidan vart drepen under eit forsøk på flukt i ein lastebil.

Redd Barna seier at det har vore 320 franske barn i dei to leirane, men at berre 35 er repatrierte. Storbritannia har 60 og har berre henta heim fire.

83 prosent av barna som er repatrierte, er henta av Usbekistan, Kosovo, Kasakhstan og Russland.

Fire norske kvinner og fire norske barn sit i dag i leirane. I januar vart ei norsk kvinner med to barn henta heim. Ho er sidan dømd til tre og eit halvt års fengsel for deltaking i IS.

(©NPK)