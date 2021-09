utenriks

Saied gir mellom anna presidenten makt til å vedta lover ved presidentforordningar utan å gå via nasjonalforsamlinga.

Endringane kom gjennom ei rekkje forordningar onsdag og blir rekna som eit forsøk på å tippe maktbalansen i favør til presidenten.

Det skjer etter at Saied for knapt to månader sidan sparka regjeringa og oppløyste nasjonalforsamlinga.

(©NPK)