USA doblar innsatsen – vil donere 1 milliard vaksinar

utenriks

Biden seier at dei skal kjøpe 500 millionar til dosar frå Pfizer/Biontech, slik at det samla talet som blir donert til verda, blir på 1,1 milliard. 160 millionar dosar er alt donerte til 100 land.

Biden kunngjorde avgjerda på eit digitalt møte på sidelinja av FNs hovudforsamling i New York onsdag, der Biden oppmoda andre rike land til å gjere meir for å få koronapandemien under kontroll.

– For å vinne over pandemien her, må vi slå han overalt, sa Biden.

Donasjonen skal skje gratis, utan nokre bindingar av noko slag, uttaler ein høgtståande tenesteperson i Biden-administrasjonen.

– For kvar dose vi har sett i dette landet til no, donerer vi no tre dosar til andre land, seier Biden.

På møtet utfordra Biden leiarane i verda til å vaksinere 70 prosent av befolkninga i kvart land innan september neste år.

