WHO åtvarar mot større helsefarar ved luftforureining enn det ein tidlegare har gått ut frå

Sju millionar menneske døyr kvart år for tidleg på grunn av forureining i lufta, åtvarar WHO. No blir retningslinjene til organisasjonen endra på feltet for første gong på 15 år.

Betre overvaking og meir forsking på området gjer at biletet no er klarare, meiner WHO. Den anbefalte konsentrasjonen av seks forureiningspartiklar blir senka. Det inkluderer ozon, nitrogendioksid, svoveldioksid og karbondioksid (CO2).

Organisasjonen anslår at 90 prosent av befolkninga i verda bur i område der minst éi skadeleg kjelde til luftforureining er til stades.

– Alle på planeten har ein grunnleggjande rett til å puste inn rein luft, seier Hans Kluge, WHOs regionale direktør for Europa, på ein pressekonferanse. Han oppmodar alle leiarane i verda til å følgje dei nye retningslinjene.

Fører til svekt helse

I tillegg til dei for tidlege dødsfalla peikar WHO på at millionar får svekt helse av luftforureining.

– Det er no anerkjent som den største miljøtrusselen for folkehelsa, seier Dorota Jarosinka i WHO Europa.

Også i Noreg har fleire byar, særleg på vinteren, problem med for høge nivå av luftforureining.

Trafikk påverkar

Den klart største utsleppskjelda kjem frå trafikken. Men i land der kolkraft er utbreidd, bidreg slik industri betydeleg til dårleg luft.

For å måle mengda forureinande stoff i lufta, blir eininga ug / m³, mikrogram per kubikkmeter, brukt. Dei nye tilrådingane til WHO som vart presenterte onsdag, foreslår ein årleg grenseverdi på 5 ug / m³.

Dette er ein reduksjon på halvparten samanlikna med dei tidlegare 10 ug / m³, som foreslått av retningslinjene frå 2005.

– Grovt sett er dette ei skikkeleg innskjerping, seier Petter Ljungman ved Institutet för miljömedicin på Karolinska Institutet til TT.

