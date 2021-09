WHO: Helsevesenet på randa til samanbrot i Afghanistan

utenriks

WHO-sjef Tedros Adhanom Ghebreyesus kom med utsegnene onsdag etter eit besøk i Kabul saman med WHOs regiondirektør Ahmed al-Mandhari.

Bistandsmidlar vart stansa etter at Taliban greip makta i august. Tusenvis av helseklinikkar har ikkje lenger pengar til utstyr eller til å betale dei tilsette, uttalte Tedros.

– Mange av desse sentera har no redusert drifta eller stengt, noko som tvingar helsearbeidarar til å ta vanskelege avgjerder om kven som skal reddast og kven som må døy, seier Tedros.

Færre kvinnelege sjukepleiarar går på jobb, og kvinnelege pasientar held seg derfor òg unna klinikkane etter overtakinga frå Taliban.

9 av 37 koronaklinikkar har måtta stengje. No blir det gjennomført mindre testing og færre koronavaksinasjonar i landet.

Det ligg for tida 1,8 millionar vaksinedosar på lager i Afghanistan og som det hastar med å setje. Dessutan er utryddinga av polio sett i fare, og førekomst av meslingar aukar. WHO og partnarane til organisasjonen står klar til å gå dør-til-dør i heile landet for å vaksinere mot polio, meslingar og koronavirus.

WHO har frakta 170 tonn medisinsk utstyr til landet etter at Taliban tok makta. For å halde fram med å gi hjelp, treng WHO rundt 330 millionar kroner dei neste fire månadene.

(©NPK)