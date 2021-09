20 år sidan fengslinga av svensk-eritreisk journalist

utenriks

Det seinaste reelle livsteiknet frå Isaak kom i 2005. Men i fjor kom det nye rapportar om at han er i live, og så seint som for ein månad sidan kravde to FN-ekspertar at Eritrea omgåande lauslèt han.

Samtidig held teljaren på nettsida til støtteforeininga Free Dawit fram med å rulle vidare. Torsdag 23. september var det gått nøyaktig 20 år sidan han vart henta frå bustaden sin i hovudstaden Asmara.

Samtidig vart fleire politikarar og andre journalistar fengsla. Dei har så langt korkje vorte formelt skulda for noko eller vorte framstilte for nokon domstol.

Nokre år seinare vart Dawit Isaak plutseleg lauslaten, men tre dagar seinare vart han arrestert på nytt då han var på veg til ein legetime.

– Det siste reelle livsteiknet er jo i 2005 då han vart sleppt fri, seier vennen Leif Öbrink, som inntil nyleg var leiar for støttekomiteen.

– Det finst folk som har fortalt at dei har treft han i fengselet i den seinare tida. Men vi har ingen konkrete bevis for det, seier han.

Vil ha svensk gransking

Inntil det motsette er bevist, går både familien og Öbrink ut frå at Isaak framleis lever. Derfor held òg han fram kampen for å få han lauslaten.

– Ja, så lenge vi ikkje får bevis for at han er død, så må ein rekne med at han lever, og då held kampen fram, seier Öbrink.

Reportere uten grenser har engasjert seg i saka. I fjor politimelde organisasjonen den eritreiske presidenten Isaias Afwerki for brotsverk mot menneskja. Ifølgje svensk påtalemakt kan ikkje dei mistenkte lovbrota bli etterforska i Sverige.

Journalistorganisasjonen leverte derfor torsdag inn eit krav om at Sveriges riksadvokat må overstyre avgjerda.

– Løysing langt unna

Sveriges utanriksdepartement har vorte kritisert for å ha gjort for lite for å hjelpe Isaak. Men tidlegare i år etablerte regjeringa ein komité som har fått i oppdrag å granske arbeidet med å få Isaak, og dessutan den svensk-kinesiske forleggjaren Gui Minhai som er fengsla i Kina, lauslatne.

Öbrink meiner dette arbeidet har mislukkast så langt.

– Ein har jo prøvd å setje hardt mot hardt, også frå svensk side. Men det har jo ikkje hjelpt heller, seier han.

– Dessverre trur eg at løysinga er langt unna, så lenge presidenten sit ved makta, seier Öbrink.

