Evergrande-sjefen vil halde fram bustadbygginga

utenriks

Eigedomsgiganten har over 2.600 milliardar kroner i gjeld, ein situasjon som har gjort at verdsbørsane har svinga den siste tida. Ein kollaps er venta å gi store økonomiske ringverknader globalt.

Xu Jiayin, som stifta selskapet i 1996, var onsdag i møte med over 4.000 direktørar. Han bad dei om å bruke all energi på å halde fram arbeidet og produksjon for å sikre at dei leverer på eigedom.

Aksjekursen til den kinesiske eigedomsgiganten Evergrande steig med 23 prosent etter at selskapet onsdag inngjekk ein betalingsavtale med obligasjonseigarane sine.

