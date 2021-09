Forventa levealder for britiske menn fell for første gong

utenriks

Det seier det britiske statistikkbyrået ONS. Ein britisk mann blir no forventa å leve i 79 år, medan det tidlegare var 79,2 år. Forventa levealder for kvinner er 82,9, det same som i førre treårsperiode.

Tala er mellom anna ein konsekvens av koronapandemien, som førte til langt fleire dødsfall enn vanleg i Storbritannia i 2020.

Samanliknbare tal om forventa levealder vart først samla inn i 1980–82. Den gongen forventa ein at ein nyfødd gut skulle leve i 70,8 år, medan ei nyfødd kvinne hadde forventa levealder på 76,8.

Dette betyr likevel ikkje at ein gut fødd mellom 2018 og 2020 nødvendigvis kjem til å leve kortare enn før. Utrekninga går ut frå at dei uvanleg høge dødelegheitsnivåa kjem til å halde fram framover.

(©NPK)