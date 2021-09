Italia brukar milliardar for å halde gass- og straumrekningar nede i vinter

utenriks

Det kunngjorde statsminister Mario Draghi i ein tale til arbeidsgivarorganisasjonen Confindustria torsdag.

Tiltaka skal særleg rettast mot fattige og sårbare italienarar.

– Utan innblanding frå styresmaktene ville straumprisen auka med nesten 40 prosent neste kvartal, og gassprisen med 30 prosent, meiner Draghi.

Derfor skal systemkostnadene verte fjerna frå gassprisen for alle, og straumprisen for familiar og småbedrifter. Systemkostnader blir lagde til gass- og straumrekningar for å dekkje alt frå insentiv for fornybar energi til nedlegginga av atomkraftverk.

I tillegg skal regjeringa til Draghi auke straumsubsidiane for dei med dårleg råd. Pengebruken kjem i tillegg til ein pakke på 12 milliardar euro til energisubsidiar som vart kunngjorde i juni.

