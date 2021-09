Svensk kvinne (49) blir varetektsfengsla for grove krigsbrotsverk

utenriks

Det opplyser Stockholm tingrett torsdag ettermiddag. I tillegg til to vekers varetektsfengsling får statsadvokaten løyve til å gi henne ytterlegare restriksjonar.

– Ho er mistenkt for å, saman med andre, ha bidrege til at eit barn under 15 år vart brukt som barnesoldat, sa statsadvokat Reena Devgun i ei pressemelding onsdag.

Torsdag la Devgun til at det så vidt ho veit er første gong ein prøver saker om barnesoldatar i ein svensk domstol.

Lovbrota ho er mistenkt for, skjedde i Syria mellom 2013 og 2016. Ifølgje SVT reiste kvinna til Syria i 2013, og ho vende tilbake til Sverige i fjor.

