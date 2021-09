Sverige førebur seg på oppheving av koronarestriksjonane

utenriks

29. september forsvinn mellom anna avgrensingar på kor mange som får vere til stades i teater, på konsertar og idrettsarrangement. Det blir òg slutt på avgrensa opningstider for restaurantane i landet.

Sosialminister Lena Hallengren understrekar at samfunnet framleis er i ein pandemi.

– Men no er vi langt betre stilt og derfor kjem regjeringa til å vedta å gå vidare med steg fire. Det er på tide at det svenske folket kan møtast igjen, sa Hallengren på eit pressetreff torsdag.

Kultur- og demokratiminister Amanda Lind la til at det ikkje vil vere behov for vaksinasjonsbevis for å få tilgang på arrangement.

Uvaksinerte må framleis stelle seg til varsemdsreglar.

– Rådet til uvaksinerte er å halde fram med å halde avstand til andre, og spesielt unngå kontakt med risikogrupper og personar over 75 år, sa Hallengren.

Leiaren i Folkhälsomyndigheten, Johan Carlson, sa at utviklinga er stabilisert og at smittespreiinga er fallande over heile landet. Samtidig aukar delen vaksinerte. Men han åtvara om at uvaksinerte kan vere opphav til nye smitteutbrot.

– Dei utgjer ikkje berre ein fare for seg sjølv, men også for andre og, framfor alt, for personar i risikogrupper, sa Carlson.

