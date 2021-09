USAs Haiti-utsending går av i protest

utenriks

– Eg vil ikkje ha noko å gjere med den inhumane og kontraproduktive avgjerda til USA om å deportere tusenvis av haitiske flyktningar og illegale migrantar til Haiti, seier Daniel Foote i eit skarpt oppseiingsbrev.

Karrierediplomaten Foote, som tidlegare har vore ambassadør i Zambia, vart utnemnt til stillinga for to månader sidan etter drapet på president Jovenel Moïse.

Han har tidlegare uttrykt frustrasjon over USA si treige handtering av den kritiske situasjonen i Haiti. Han viser mellom anna til korleis væpna gjengar har så stor makt at amerikanarar må halde seg innandørs.

– I djup fattigdom og fanga av terror klarer befolkninga på Haiti rett og slett ikkje at det kjem tusenvis av tvangsreturnerte migrantar som manglar mat, pengar og tak over hovudet, utan at det skjer nye tragediar. skriv Foote.

– Den politiske tilnærminga vår til Haiti er djupt mangelfull, og mine tilrådingar er ignorerte eller avviste, når dei ikkje har vorte redigerte for å verke annleis enn eg skreiv dei, skriv han i brevet.

Biden-administrasjonen har sendt fleire flylaster med haitiske migrantar som hadde samla seg i ein improvisert leir i grenseområdet mellom Mexico og Texas, tilbake til Haiti. Mange av dei er sinte for behandlinga dei har fått av USA.

(©NPK)