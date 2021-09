FN: Krigen i Syria har kosta over 350.000 menneskeliv

utenriks

Dei 350.209 offera som er stadfesta i rapporten, er menneske som FN har klart å finne fulle namn på og fått opplysningar om kvar og når vart drepne i perioden mars 2011 til mars 2021, skriv Reuters.

– Men det reelle talet er utan tvil høgare, seier Michelle Bachelet, FNs høgkommissær for menneskerettar, fredag.

Talet omfattar både stridande og sivile, og ifølgje rapporten var kvart 13. dødsoffer ei kvinne eller eit barn.

Den førre FN-rapporten over tapstal i Syria-krigen, kom i 2014. Der stod det at minst 191.369 menneske var stadfesta drepne i krigen.

Ifølgje Bachelet jobbar FNs høgkommissær for menneskerettar vidare med å få ei meir komplett oversikt over offera for krigen i Syria.

– Det kan òg bidra til å plassere ansvar for drapa, seier ho.

