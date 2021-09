Fleire hundre tusen tok del i klimaprotestar i Tyskland

utenriks

Den svenske aktivisten talte til ei stor menneskemengd framfor Riksdagsbygningen i Berlin, to dagar før det tyske valet.

– Det er tydelegare enn nokon gong at det ikkje finst politiske parti som er i nærleiken av å gjere nok, sa Thunberg.

Over hundre tusen menneske var til stades, ifølgje The Guardian. Liknande demonstrasjonar vart haldne i over 470 andre tyske byar.

Også ei rekkje andre stader i verda var det fredag klimademonstrasjonar. Det vart halde over 1.800 protestar i nesten hundre land, ifølgje arrangørane.

(©NPK)