Iran held fram med å insistere på at dei vil ha atomsamtalar

utenriks

Uttalen frå Hossein Amir-Abdollahian til nyheitsbyrået IRNA kjem etter at fleire land i Vesten har uttrykt frustrasjon over kor lang tid det tek.

Han la vekt på at Iran ønskjer å halde fram ei forhandling som vil tene rettane og interessene til landet, og at dei vil ta opp att samtalane ved første høve.

Førre veke sa ein amerikanske tenestemann at USA var frustrert over å ikkje ha fått nokon positive indikasjonar på at Iran vil gå tilbake til forhandlingsbordet. Også fleire europeiske land seier dei ikkje har fått nokon konkrete beskjedar frå Amir-Abdollahian.

USA er indirekte part i forhandlingane som Iran fører med ei rekkje større land, om lettar i sanksjonar mot løfte om ikkje å utvikle atomvåpen.

Etter at president Donald Trump trekte USA frå avtalen i 2018, har Iran svart med å trappe opp opprikinga av uran og avgrense tilgangen inspektørane frå Det internasjonale atomenergibyrået (IAEA) har til anlegget i landet.

Sidan april i år har Iran hatt samtalar med ei gruppe land om å føre USA inn igjen i avtalen. Biden-administrasjonen er fullt innstilt på å føre vidare forhandlingane.

(©NPK)