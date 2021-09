Kina forbyr all kryptohandel

utenriks

– Virtuelle valutatilknytte forretningsaktivitetar er ulovlege finansielle aktivitetar, uttalte sentralbanken fredag, og la til at folk som bryt forbodet, skal etterforskast i samsvar med lovverket.

Forbodet omfattar alle økonomiske aktivitetar som involverer kryptovaluta, som mellom anna kryptohandel, sal av krypto-bevis, overføringar som omfattar kryptorelaterte derivat og ulovleg kapitalinnhenting.

– I dei siste åra har handel og spekulasjon i bitcoin og andre kryptovalutaer vorte omfattande, har påverka den økonomiske ordenen, gitt grobotn for kvitvasking, ulovleg pengeinnsamling, svindel, pyramidesvindel og andre ulovlege aktivitetar, uttaler den kinesiske sentralbanken.

I juni i år opplyste kinesiske styresmakter at over 1.000 personar har vorte arresterte for å ha. kjøpt kryptovaluta med pengar frå kriminelle handlingar.

Tidlegare i år innførte fleire kinesiske provinsar forbod mot kryptogruvedrift, blant dei éin enkelt region som stod for 8 prosent av all datakraft som trengst for å halde oppe den globale blokkjeda som ligg til grunn for bitcoin-overføringar.

Verdien på bitcoin byrja å falle i mai etter at styresmaktene i Beijing byrja å åtvare investorar mot å spekulere i handel med kryptovaluta.

Den kinesiske sentralbanken varsla allereie i juni i fjor delvis kryptoforbod då han kunngjorde at tilgang til alle kinesiske og utanlandske kryptovalutabørsar skulle blokkerast.

