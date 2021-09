Livet etter Merkel – kven tek no leiarrolla i EU?

utenriks

Valet på søndag til Forbundsdagen betyr eit viktig skifte i Tyskland. Tyskarane får ny regjeringssjef for første gong sidan 2005. Men også i EU vil avgangen til Angela Merkel få stor betydning.

Merkel har vore den mest dominerande politikaren i unionen sidan ho kom til makta – og ho har jamleg vorte kåra til ein av dei mektigaste leiarane i verda.

Spekulasjonar om kven som skal overta rolla hennar i EU, har gått føre seg lenge.

Scholz eller Macron?

To namn som ofte blir nemnde, er Olaf Scholz, som er statsministerkandidaten til sosialdemokratane i valet i Tyskland, og presidenten i Frankrike, Emmanuel Macron.

Den svenske EU-parlamentarikaren Tomas Tobé trur mest på at Macron seglar opp som arvtakar for Merkel.

– Det er mykje godt å seie om Scholz, men sjølv om han skulle vinne valet, er han ingen Merkel. Eg trur meir at Macron har moglegheita til å bli den sterke leiaren i EU om han lykkast med å bli attvald neste år, seier Tobé.

Macron svakare enn Merkel

Normalt ville den sitjande presidenten i Frankrike vere ein opplagd leiarfigur, gitt den tunge rolla som Frankrike alltid spelar i EU.

Men Macron har langt frå same tyngd som Merkel. Der Merkel, med varsemda si, lykkast med å byggje bru over motsetningane mellom aust og vest, nord og sør, har dei mange initiativa til Macron ofte skapte uro og skepsis.

Vinn derimot Macron presidentvalet neste år, vil han truleg styrkje posisjonen sin.

Det er derimot mindre sannsynleg at ein annan fransk president så raskt vil ta på seg leiarrolla i EU. Sjølv tidlegare brexit-forhandlar Michel Barnier, som har ein sterk posisjon hos andre EU-leiarar, vil neppe tre fram som ein leiarskikkelse med det same. Meiningsmålingane i Frankrike viser dessutan at han – i alle fall førebels – ligg langt bak Macron.

Von der Leyen

Då kan kanskje heller ein annan tyskar overta den sterke stillinga til Merkel.

Som leiar av EU -kommisjonen er Ursula von der Leyen allereie ein tung aktør. Populariteten hennar er òg stigande i EU.

I heimlandet Tyskland blir ho likevel framleis sett på som ganske svak.

Spansk innverknad kan auke

Tobé meiner det er vanskeleg å peike på andre kandidatar frå andre land. Storbritannia er ute av biletet, og statsministeren i Italia, Mario Draghi, har ei høgst uviss framtid.

Spania kan komme til å få ei meir framståande rolle. Men Tobé trur kanskje meir på opposisjonsleiaren Pablo Casado frå høgrepartiet PP enn på statsministeren til sosialistane Pedro Sánchez.

– Spania er eit stort og viktig land i EU, men Sánchez har hatt store problem innanlands. Derfor har han ikkje stått klart fram på den europeiske scena, seier Tobé.

Om to år er det val i Spania, då vil biletet kanskje endre seg, legg han til.

Han trur likevel at det er Macron som vil tene mest på at Merkel no går av.

