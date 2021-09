Nær dødt løp i det islandske valet – regjeringa eitt mandat frå fleirtal

utenriks

Meiningsmålinga frå nettavisa Vísir viser at Sjølvstendepartiet ligg an til å gå kraftig tilbake. Det same gjer partiet til statsminister Katrín Jakobsdóttir, Dei venstregrøne. Til gjengjeld går det tredje regjeringspartiet, Framstegspartiet, sterkt fram. Til saman får trioen, som har regjert på Island sidan 2017, 31 av 63 mandat.

Meiningsmålinga er utført av byrået Maskína og har spurt nær 6.000 veljarar.

Sjølvstendepartiet, Dei venstregrøne og Framstegspartiet kan til dels samanliknast med høvesvis Høgre, SV og Senterpartiet i Noreg.

Også ei meiningsmåling frå MMR for den største avisa i landet, Morgunblaðið, viser at regjeringa får 31 mandat.

Styringsparti fell

Sjølvstendepartiet er tradisjonelt det store styringspartiet på Island og ligg an til å gjere sitt dårlegaste val nokosinne. På meiningsmålinga frå Vísir får dei ei oppslutning på 20,6 prosent, ein nedgang på 4,6 samanlikna med valet i 2017. Dei venstregrøne går heile 5,4 prosentpoeng tilbake, til 11,5 prosent. Framstegspartiet aukar på si side med 2,7 prosentpoeng til 13,4.

Den sosialdemokratiske alliansen ligg på 11,7 prosent, medan liberale Atterreising følgjer på 11,4, ein kraftig auke frå førre val. Også Piratpartiet går fram til 11,3 prosent.

Katrín mest populær som statsministerkandidat

Heile ni parti ligg an til å dele på dei 63 mandata i Alltinget. Også det liberale Senterpartiet, nykommarane i Sosialistpartiet og populistane i Folkepartiet ligg an til å passere sperregrensa på 5 prosent.

Statsminister Katrín Jakobsdóttir frå Dei venstregrøne er framleis den mest populære statsministerkandidaten, ifølgje statskringkastaren RÚV. Heile 36 prosent vil at ho skal halde fram som statsminister, trass at partiet hennar går tilbake. Truleg vil den neste regjeringa måtte innehalde minst fire parti.

