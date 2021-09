Nord-Korea villig til å ta opp att samtalar med Sør-Korea

utenriks

Utsegna til søstera til den nordkoreanske leiaren Kim Yo-jong fredag var eit svar på Sør-Koreas president Moon Jae-ins fornya oppmoding til å formelt erklære Korea-krigen frå 1950–1953 som over, i eit forsøk på å skape fred mellom dei to landa.

– Viss Sør-Korea distanserer seg sjølv frå fortida då landet med dobbeltmoralen sin provoserte og kritiserte alle stega våre, og igjen er oppriktige i ord og handlingar og ikkje er fiendtlege, så skal vi vere villig til å ta opp att tett kommunikasjon og bli med på konstruktive samtalar om å rette opp igjen og utvikle forholdet, sa ho.

For å erklære den for lengst avslutta krigen som formelt over, «må vi sikre gjensidig respekt for kvarandre og forlate ståstadane vi har hatt, skarp fiendtleg politikk og urettferdig dobbeltmoral mot motparten først», sa ho.

Utsegna hennar kom få dagar etter at Nord-Korea gjennomførte den første rakettesten på eit halvt år og Sør-Korea gjennomførte den første testen med rakettoppskyting frå ein ubåt.

