Dei Grøne og FDP skal halde samtalar

Det stadfestar FDP-leiar Christian Lindner på ein pressekonferanse måndag, skriv mellom anna Die Welt.

– Vi har bestemt oss for at vi vil halde innleiande samtalar med Dei Grøne. Dei største politiske forskjellane er mellom FDP og Dei Grøne, og på grunn av den polariseringa, gir det meining at vi først prøver å finne felles grunn, seier Lindner.

Dei Grøne og FDP har svært ulike meiningar på fleire område, særleg innan økonomisk politikk, men begge vil sannsynlegvis ende i regjering. Både sosialdemokratane (SPD) og kristendemokratane (CDU/CSU) ønskjer å halde samtalar om å danne regjering med dei to partia.

