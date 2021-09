Ja til å ekspropriere utleigebustader i Berlin

utenriks

Ifølgje det førebelse resultatet i folkeavstemminga stemde cirka 56 prosent ja til forslaget.

Det er aktivistar som kjempar for billegare bustader, som står bak forslaget. Dei ønskjer å tvinge styresmaktene i Berlin til å ta over nesten 250.000 leilegheiter med tvang i den tyske hovudstaden, der leigeprisane har stige kraftig i bydel etter bydel dei siste åra.

Forslaget legg opp til ei omfattande ekspropriering, det vil seie tvangsovertaking av eigedom, retta mot bustadselskap som eig over 3.000 leilegheiter.

Dersom bystyret i Berlin vel å følgje opp vedtaket, vil det kunne påverke rundt 15 prosent av alle utleigeleilegheiter i Berlin.

Folkeavstemminga på søndag vart gjennomført samtidig som tyskarane valde ny nasjonalforsamling og nytt bystyre i Berlin.

Storkjøp for Heimstaden

Bustadselskapet Heimstaden, som er kontrollert av norske Ivar Tollefsen, melde søndag at det kjøper nærare 29.000 bustader i Berlin, Hamburg, Stockholm, Malmö og København. Kjøpet fører til at selskapet aukar bustadmassen sin med nesten ein firedel, skriv E24.

Over 14.000 av bustadene ligg i Berlin.

Ifølgje ei pressemelding på nettsida til Heimstaden vil dei i alt 28.776 bustadene gi selskapet 2,8 milliardar kroner i leigeinntekter kvart år.

– Æveperspektiv

På spørsmål frå NTB om resultatet i folkeavstemminga kan skape problem for selskapet, svarer den administrerande direktøren i Heimstaden, Patrik Hall:

– Vi har investert i alle marknadene våre med eit æveperspektiv, dette gjeld òg i Berlin.

Han meiner det er knytt store utfordringar til ei eventuell ekspropriering.

– Dei fleste politiske partia i Berlin ser dei vesentlege økonomiske, juridiske og administrative utfordringane med å gjennomføre ein ekspropriasjon i praksis, så vårt fokus, som alltid, vil vere å levere gode bustader og service til dei tyske kundane våre, seier han i ein e-post.

Gentrifisering

Eit stort problem i Berlin har vore såkalla gentrifisering, der mange har vorte tvinga til å flytte frå det som tidlegare var litt nedslitne arbeidarbustader, men som har vorte stadig meir trendy etter kvart som dei har tiltrekt seg nye og pengesterke innbyggjarar.

– Det blir selt enormt mykje i denne byen. Heile gater har vorte kjøpt opp av japanske, norske og amerikanske selskap, sa Paul Alfred Kleinert til nyheitsbyrået AP tidlegare i år. Han har budd i bydelen Kreuzberg i 33 år, og har opplevd den eine husleigeauken etter den andre.

Press mot politikarane

Initiativet Expropiate Deutsche Wohnen & Co har kjempa for forslaget sidan 2019. No vil dei leggje press på partia som skal danne nytt bystyre i Berlin.

– Vi vil aldri godta uthalingstaktikkar eller andre forsøk på å stanse forslaget, seier Kalle Kunkel til nyheitsbyrået DPA.

Sosialdemokratiske SPD vart største partiet i Berlin etter bystyrevalet på søndag, men det er førebels uklart kva parti det vil samarbeide med. Meir venstreorienterte parti har uttrykt støtte til forslaget.

Kritikarar peikar på at eksproprieringa vil bli svært dyrt å gjennomføre. Den vil koste Berlin milliardar av euro, noko som kan bety mindre pengar til skular og annan infrastruktur i andre delar av byen.

