Mannen som prøvde å drepe Reagan, kan få oppheva restriksjonane neste år

Sidan han flytta til Williamsburg i Virginia frå eit sjukehus i Washington i 2016, har John Hinckley Jr. vore underlagt strenge vilkår. Restriksjonane omfattar at han blir vareteken av legar og terapeutar for psykiatrisk og medisinsk oppfølging. Han er òg underlagd restriksjonar for deltaking i individuelle terapimøte og timar for gruppeterapi.

Hinckley får heller ikkje ha våpen, og han kan ikkje kontakte Reagans barn, andre offer eller familiane deira, eller skodespelar Jodie Foster som han var besett av på tida då han skaut og såra Reagan i 1981.

Den føderale dommaren Paul L. Friedman sa i eit rettsmøte måndag at rettsavgjerda hans skal komme i løpet av veka. Viss Hickley Jr. held seg mentalt stabil, skal alle restriksjonane opphevast.

Advokat Barry Levine har bede om vilkårslaus lauslating. Hinckley utgjer ingen trussel lenger, meiner Levine. Ei fagleg vurdering frå i fjor konkluderte med at Hinckley ikkje lenger er nokon fare.

Seinast i mai motsette amerikanske styresmakter seg at restriksjonane blir oppheva.

Hinckley var 25 år gammal då han skaut og såra USAs president utanfor eit hotell i Washington. Reagans pressetalsmann James Brady vart såra. Han døydde i 2014. Ein politimann og ein Secret Service-agent vart òg såra.

Hinckley leid av akutt psykose, konkluderte domstolsapparatet på den tida. Han vart ikkje funnen skuldig fordi han var utilrekneleg, og han vart dømd til å underleggjast behandling og restriksjonar framfor fengselsstraff på livstid.

