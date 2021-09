Nedtur for kristendemokratane, men Laschet nektar å gi seg

utenriks

Vegen til regjeringskontora vart betydeleg brattare for Laschet enn det låg an til før sommaren, og natt til måndag vart det klart at Laschets kristendemokratar vart slått av sosialdemokratiske SPD.

Nedturen byrja under flaumen vest i landet i juli. Ein alvorstyngd president Frank-Walter Steinmeier besøkte delstaten Nordrhein-Westfalen, som Laschet har styrt dei siste fire åra. Medan Steinmeier heidra offera, fanga kameraa opp ein flirande Laschet i bakgrunnen. I tillegg var det mange som gjorde narr av delstatsministeren for å ha valt finsko når han skulle besøkje flaumområda.

I eit TV-intervju fekk Laschet spørsmål om regjeringa hadde gjort feil i klimapolitikken. Då han svarte at det ville vere feil «å endre politikken basert på berre éin dag», var det mange som følte at han tok lett på katastrofen.

Nokre veker seinare hamna den kristendemokratiske partileiaren i hardt vêr igjen; denne gongen var temaet Afghanistan. Laschet antyda at «vi må ikkje få ei gjentaking av 2015», ein referanse til alle flyktningane Tyskland tok inn det året – ei avgjerd han sjølv hadde støtta.

– Den som seier at 2015 ikkje må gjentakast, seier: Vi har berre råd til å vise slik menneskelegdom éin gong, skreiv Süddeutsche Zeitung og skulda Laschet for å flørte med ytre høgre.

Full støtte frå Merkel

Tabbane fekk det òg til å murre blant Laschet sine eigne partifellar, men Merkel har ikkje vike ein tomme når det gjeld støtta til partifellen. Nyleg sa ho at ho er «djupt overtydd» om at Laschet er rett mann for jobben, som ho sjølv har hatt i 16 år.

Heller ikkje før valkampen var vegen til toppen enkel for Laschet. Først i april, mindre enn eit halvt år før valet, sikra han seg nominasjonen som statsministerkandidat framfor CSU-leiar Markus Söder frå Bayern. Og sistnemnde er stadig vekk meir populær enn Laschet på målingar.

– Mange har feilvurdert

Samtidig er Laschet kjent for å vere uthaldande. Ifølgje nyheitsmagasinet Der Spiegel har han ei eiga evne til å halde ut til konkurrentane gir seg, ei evne som kan komme godt med i kampen om toppjobben.

Han overraska mange då han gjorde det betre enn målingane viste då han vann valet i Nordrhein-Westfalen i 2017.

– Mange har tydelegvis feilvurdert, var svaret då han i eit TV-intervju vart spurd om han ofte vart undervurdert.

Denne gongen greidde han likevel ikkje å bringe kristendemokratane fram til valsiger. I staden enda det med ei oppslutning på 24,1 prosent, nesten 9 prosentpoeng mindre enn CDU/CSU sikra seg for fire år sidan. Det er det svakaste resultatet frå partiet nokosinne.

Fødd i grenseland

Laschet er fødd i Aachen, nær grensa til Belgia og Nederland vest i landet. Han er ein trugen katolikk og møtte kona Susanne då dei song i kyrkjekoret far hennar leidde. Saman har dei tre barn.

Den moglege etterfølgjaren til Merkel er ein stor beundrar av Karl den store, frankerkongen som styrte riket sitt frå nettopp Aachen.

Süddeutsche Zeitung har beskrive Laschet som «lite rådsnar» og ein mann som «nokon gonger handlar på impuls». Somme meiner òg han manglar tyngda som trengst i forhandlingar på toppnivå i verda. Nyleg gav krisa i Afghanistan han «den første moglegheita til å vise seg som ei blivande statsmann», ifølgje Die Welt.

– Då var han ikkje lenger berre ein triveleg fyr frå Rhin-regionen, skreiv avisa då Laschet langa ut mot Nato og kalla tilbaketrekkinga frå Afghanistan den største fiaskoen i historia til alliansen.

