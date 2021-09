To transkvinner valde inn i nasjonalforsamlinga i Tyskland

utenriks

Det dreier seg om 44 år gamle Tessa Ganserer og 27 år gamle Nyke Slawik, melder Reuters.

– Det er ein historisk siger for Dei Grøne, men også for rørsla for frigjering av transpersonar og for heile queer-miljøet, seier Ganserer.

– Vanvitig! Eg kan framleis ikkje heilt tru det, men etter dette historiske resultatet blir eg heilt sikkert ein del av Forbundsdagen, uttaler Slawik.

Dei to har sikra plassar i nasjonalforsamlinga etter at Ganserer stilte opp i delstaten Bayern og Slawik i Nordrhein-Westfalen.

(©NPK)