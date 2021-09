CSU: SPD har førsterett til å danne regjering

utenriks

– Det er tydeleg at Olaf Scholz har ein betre sjanse til å bli statsminister akkurat no, sa CSU-leiar Markus Söder tysdag. Det var òg eit stikk til statsministerkandidaten for søsterpartiet CDU, Armin Laschet.

Söder var Laschets rival i kampen om å bli statsministerkandidaten til partia forut for valet.

Kristendemokratiske CDU/CSU gjorde eit rekordsvakt val. Likevel ønskjer Laschet å byrje regjeringssamtalar med andre parti. Men dette er noko som ikkje har full støtte blant hans eigne, spesielt i CSU.

Dei gir dessutan Laschet mykje av skulda for at også dei gjorde eit dårleg val, og meiner Söder hadde vore ein betre statsministerkandidat.

Laschet har enno ikkje gratulert Scholz med valsigeren. Söder på si side understreka tysdag at det er viktig å respektere valresultata, og gratulerte Scholz endå ein gong med sigeren.

(©NPK)