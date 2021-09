Fire personar alvorleg skadde etter eksplosjon i Göteborg – brannen under kontroll

utenriks

Eksplosjonen skjedde kort tid før klokka fem tysdag morgon.

Sahlgrenska Universitetssjukhuset oppgir at fire personar er alvorleg skadde. Innsatsleiaren til helsevesenet på staden oppgav at det dreidde seg om seks alvorleg skadde, men to av desse skal ha sloppe med mindre skadar.

Blant dei fire alvorleg skadde er det ingen som er i livsfare. Tre får behandling på intensivavdelingar.

Til saman er minst 16 personar køyrde til sjukehus.

I 13-tida oppgav redningstenesta at brannen skal vere under kontroll, godt og vel åtte timar etter eksplosjonen.

– No handlar det meir om å sjå på konstruksjonane og kontrollere bygget, for å sjå kor store skadar eksplosjonen har forårsaka, seier innsatsleiar Jon Pile.

Fira seg ned med laken

Ein bebuar på staden fortel at fleire menneske fira seg ned frå leilegheitene sine ved hjelp av laken i Annedal sentralt i Göteborg. Mange bebuarar har òg vorte henta ut av stigebilane til brannvesenet.

– Det har komme mykje røyk inn i leilegheiter, seier Lars Jostelius frå redningstenesta til nyheitsbyrået TT.

Mange evakuerte har samla seg ved ulike kyrkjer i nabolaget, og nokon kom i morgonkåpe. Fleire politifolk har drege dit for å samle inn vitneforklaringar, medan Göteborg kommune tilbyr krisehjelp og klede. Det er uklart kor mange som måtte evakuerast, men det kan ifølgje svenske medium dreie seg om mellom 100 og 200 personar.

Naudetatane sende minst 17 einingar til staden, tolv av dei ambulansar. Eksplosjonen skjedde i 5-tida tysdag morgon og forårsaka ein større brann. Både oppgangar, garasje og leilegheiter vart fylte med røyk.

Inga naturleg årsak

Politiet seier det akkurat no ikkje er noko som tyder på at eksplosjonen skjedde av naturlege årsaker. Politisjefen i stor-Göteborg seier samtidig at ulykkesteorien ikkje er heilt avskriven.

– Vi trur at noko har eksplodert av ikkje-naturlege årsaker, seier pressetalsperson Thomas Fuxborg.

Det kan vidare innebere at eksplosjonen stammar frå noko som er plassert ved bygningen.

– Det står att å sjå, men venteleg kan det vere tilfelle, seier Fuxborg.

Aftonbladet skriv at politiet har avhøyrt ein bebuar som tidlegare har vore vitne i fleire gjengkriminalitetssaker.

Ifølgje politiet er det innleidd etterforsking om såkalla allmennfarleg øydelegging, og skadeomfanget er uklart.

Bygget ligg i nærleiken av fleire universitetsbygg i Göteborg, og dessutan langs ei gate der det går ei rekkje bussruter.

