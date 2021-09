Frankrike strammar inn visumtilgang for afrikanarar

utenriks

Paris skuldar dei tidlegare franske koloniane for ikkje å gjere nok for å ta imot heimsending av migrantar som tok seg ulovleg til Frankrike.

– Det er ei drastisk avgjerd, men ho er nødvendig fordi desse landa nektar å hente tilbake statsborgarar som vi ikkje ønskjer eller ikkje kan ha i Frankrike, seier talsmannen til regjeringa, Gabriel Attal, til radiostasjonen Europe 1.

President Emmanuel Macron tok avgjerda for ein månad sidan etter at ein diplomatisk framstøyt overfor dei tre nordafrikanske landa ikkje førte fram, ifølgje stasjonen.

– Det var dialog, det var truslar. I dag set vi i verk truslane. Vi håpar at svaret vil bli meir samarbeid med Frankrike, slik at vi kan nytte immigrasjonsreglane våre, seier Attal.

Macron har beordra at talet på visum som blir utskrivne til Algerie og Marokko, blir halvert frå 2020-nivået, og at det blir redusert med ein tredel for Tunisia.

