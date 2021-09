Kamp om statsfinansar og reformer i Kongressen

utenriks

President Joe Bidens store infrastrukturprogram og program for sosiale reformer nærmar seg endeleg avstemming i Representanthuset og Senatet. Den totale prislappen er på fleire tusen milliardar dollar.

Samtidig må meir presserande problem løysast. Eit fleirtal må stille seg bak eit budsjett som sikrar framleis finansiering av statsapparatet. Skjer ikkje det, kan delar av det måtte stengjast ned.

Endå større konsekvensar kan det få viss det ikkje blir semje om å auke USAs gjeldstak endå ein gong. Det vil sende sjokkbølgjer gjennom økonomien og finansmarknadene viss USA ikkje klarer å oppfylle dei finansielle forpliktingane sine. Finansminister Janet Yellen har åtvara mot «katastrofale konsekvensar» om det skjer.

Første forsøk på å heve dette taket vart stansa natt til tysdag. Demokratane vil truleg prøve på nytt seinare i veka, men dei har ein mektig motstandar.

Seier nei

Leiaren til Republikanarane i Senatet, Mitch McConnell, har heilt avvist å auke eller setje til side gjeldstaket viss det òg inneber at Biden får gjennom ambisiøse politiske reformer.

Demokratane svarer på si side med at dei samarbeidde med Republikanarane om å auke gjeldstaket sjølv når tidlegare president Donald Trump dreiv politikk dei ikkje støtta, som bygginga av eit grensegjerde mot Mexico.

Dei legg no press på Republikanarane ved å knyte saman spørsmålet om gjeldstaket og finansieringa av statsapparatet. McConnell vil behandle dei to spørsmåla kvar for seg.

Store planar

Bidens planar er ambisiøse: Gratis barnehage og subsidiar for småbarnsfamiliar. Støtte til tannpleie og høyreapparat for eldre gjennom Medicare. Forbetringar av infrastrukturen i alle delstatar.

Lykkast han, kan det bli ein avgjerande augneblink i presidentperioden hans. Men enkelt blir det ikkje. Republikanarane er lite villige til gi han politiske sigrar. Biden sjølv trekkjer vekslar på mange tiår med erfaring i Kongressen og ringjer sjølv rundt for å prøve å påverke representantane.

Då han fekk ein påfyllingsdose koronavaksine måndag, stadfesta Biden at han same kveld og også tysdag skulle ha samtalar for å prøve å føre prosessen vidare.

– Du kjenner meg, eg er fødd optimist. Vi skal få dette gjort, sa Biden.

Hjelp frå Representanthuset

Demokratane har fleirtal i begge kammera i Kongressen, men i Senatet er det hårfine marginar. Partiet er avhengig av dobbeltstemma til visepresident Kamala Harris for å få fleirtal.

Då kan motstand frå eige parti bli tunga på vektskåla. To demokratiske senatorar, Joe Manchin frå West Virginia og Arizonas Kyrsten Sinema, har signalisert at infrastrukturpakken på 3.500 milliardar dollar er for stor.

I Representanthuset er speaker Nancy Pelosi godt i gang med å kutte kostnader i dei gigantiske pakkane, slik at Demokratane kan vinne over interne motstandarar. Ho har bede partifellane gjere vanskelege val.

Biden meiner på si side at nettokostnaden for velferdstiltaka og klimatiltaka er null, sidan dei skal finansierast av skatteaukar. Planen er å auke selskapsskatten frå 21 prosent til 26,5 prosent for bedrifter med omsetning på over 5 millionar dollar i året, og auke av inntektsskatten for inntekter over 400.000 dollar i året.

