Kinesiske straumkutt rammar private og næringsliv

utenriks

I hovudsak er det tunge industrielle brukarar som har vorte ramma av straumbrota, skriv kinesiske 21st Century Business Herald.

Millionar av private heimar har òg vorte ramma, ifølgje nyheitsbyrået AFP.

Analytikarar i det japanske finanshuset Nomura seier straumkutta heng saman med kinesiske styresmakters mål om å overhalde karbonutsleppsmål, og dessutan stigande prisar og mangel på kol.

Investeringsbanken og meklarhuset Goldman Sachs justerer ned som følgje av straumbrota sin prognose for Kinas økonomiske vekst i år frå 8,2 prosent til 7,8 prosent.

Goldman Sachs er den andre banken som justerer ned prognosane på like mange dagar. Måndag justerte Nomura ned sin prognose for Kinas årlege vekst i bruttonasjonalproduktet (BNP) til 7,7 prosent.

Redusert tilgang og høgare prisar

I det første halvåret i år oversteig den kinesiske etterspurnaden etter elektrisitet nivåa frå før pandemien, ifølgje kinesiske energistyresmakter (National Energy Administration).

Nesten 60 prosent av den kinesiske økonomien er kolbasert. Men forsyninga av kol har vorte ramma av koronapandemien. Vidare har strengare utsleppsmål lagt press på kolkraftproduksjonen i landet. Dessutan har handelsstriden med Australia ført til redusert kolimport derfrå.

Tidlegare denne månaden nådde kolprisane det høgaste nivået som er målt. Lokale medium i Kina melder at auka kolprisar har ført til mindre tilgang på kol.

Eit straumselskap skreiv i eit innlegg på nettstaden sin ifølgje BBC at det regnar med at straumkutta vil halde fram til våren neste år. Selskapet spådde òg at uventa straumbrot kan komme til å bli «den nye normalen». Innlegget vart seinare sletta.

Lokale styresmakter har beordra straumkutta for å klare å oppnå utsleppsmåla, melder Bloomberg.

Kinas utsleppsmål er at toppen skal nåast i 2030, og landet skal bli karbonnøytralt i 2060, lova president Xi Jinping tidlegare denne månaden.

Apple og Tesla

I første omgang var det fabrikkindustrien som vart ramma av straumkutt. Mange fabrikkar har måtta redusere eller stanse produksjonen dei siste vekene.

Apples underleverandør Unimicron Technology opplyser at fabrikkar i to regionar vart bedne om å stanse produksjonen frå søndag og ut torsdag.

Titals andre selskap, mellom anna ein underleverandør for Tesla, har vorte bedne om å stanse produksjonen denne veka, ifølgje børsmeldingar i Kina.

I Beijing varsla straumgiganten State Grid tysdag ei rekkje planlagde straumbrot i hovudstaden. Dei vil vare i nesten ti timar nokre gonger, og er del av det som selskapet overfor AFP kallar «planlagt vedlikehald». Det er ei fråsegn som ser ut til å tone ned meldingar i statlege medium i Kina om at straumbrota heng saman med ein landsomfattande reduksjon i straumforsyninga.

Det såkalla rustbeltet nordaust i landet, der tusenvis av tungindustribedrifter held til, er blant dei hardast ramma områda.

Ein fabrikk i Liaoning måtte sende 23 tilsette til sjukehus på grunn av karbonmonoksidforgifting etter at ventilasjonsanlegget plutseleg stansa under eit straumbrot, melder den statlege kringkastaren CCTV.

Stearinlys

I helga byrja òg privatpersonar i nokre byar å bli ramma då straumen forsvann i periodar.

Opptak som lokalavisa Beijing News har lagt ut, viser bilar på ein travel hovudveg i byen Shenyang køyre i fullstendig mørke, utan trafikklys eller gatelys.

Folk som bur i provinsane Liaoning, Jilin og Heilongjiang har klaga i sosiale medium over mangel på oppvarming, og heisar og trafikklys som ikkje verkar. Emneknaggar som «straumkutt i nordaust» og andre relaterte frasar, byrja å trende på Kinas Twitter-liknande plattform Weibo.

Det var òg meldingar om at somme vart sende til sjukehus etter å ha brukt kokeapparat som oppvarming i dårleg ventilerte rom.

Omfanget av straumkutta er ikkje kjent, men det bur nesten 100 millionar menneske i dei tre provinsane.

– Straumkutt åtte gonger om dagen, fire dagar på rad … eg er mållaus, skriv ein frustrert person i Liaoning.

Ein annan klagar over at kjøpesenter har måtta stengje tidleg, og over at ein storkiosk måtte bruke stearinlys.

– Det er som å bu i Nord-Korea, skriv vedkommande.

(©NPK)