Mann fekk fem livstidsdommar etter angrep på avisredaksjon i Maryland

Drapa skjedde i juni 2018. Jarrod Ramos har tidlegare erkjent seg skuldig, men ikkje kriminelt ansvarleg for alle dei 23 tiltalepunkta. Saka vart utsett fleire gonger før og under koronapandemien.

Dommaren sa at Ramos ikkje hadde vist nokon anger for dei kriminelle handlingane han hadde gjort, og at han hadde fortalt ein psykiater at han ville drepe fleire dersom han vart lauslaten.

Aktor sa i retten at Ramos ville hemne seg mot avisa etter at dei publiserte ei sak som handla om at han hadde erkjent skuld i ei sak som handla om trakassering av ein tidlegare klassekamerat på vidaregåande i 2011.

Angrepet mot avisa Capital Gazette blir beskrive som blant dei verste mot journalistar i amerikansk historie.

