Opec: Forbruket av olje vil halde fram med å auke

I rapporten World Oil Outlook er utsiktene for 2045 noko nedjustert samanlikna med Opecs prognosar i fjor.

Men organisasjonen ser likevel for seg at oljeetterspurnaden vil auke til 108,2 millionar fat per dag. Samanlikna med 2019 – året før koronapandemien – vil dette vere ein auke på 8,2 millionar fat per dag.

Det internasjonale energibyrået (IEA) konkluderte tidlegare i år med at oljeetterspurnaden må falle dei neste tiåra viss verda skal nå sine klimamål.

Opec trur klimatiltak, fornybar energi og elbilar vil føre til mindre oljebehov i rike land. Men dei reknar med at etterspurnaden vil auke i andre delar av verda.

Organisasjonen viser til at verdsøkonomien blir venta å vekse kraftig og at det truleg blir 1,7 milliardar fleire menneske innan 2045. Dermed blir etterspurnaden venta etter energi å vekse med 28 prosent.

Sjølv om det blir meir fornybar energi, naturgass og atomkraft, trur Opec at også oljeforbruket vil auke. Kol er den einaste energikjelda som vil bli mindre brukt, ifølgje oljekartellet.

